Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал рекомендацию Владимира Путина сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий указ он подписал вчера и разместил его в своем Instagram-аккаунте.Вчера президент России Владимир Путин высказал мнение по поводу перспективы сделать последний день в году выходным. «Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется», – отметил глава государства и порекомендовал всем регионам рассмотреть возможность сделать 31 декабря выходным.Теперь для госслужащих 31 декабря – выходной. Однако, к такому решению пришли за счет переноса выходного дня с 26 декабря. Таким образом, на этой неделе псковичей ждет рабочая суббота. Для иных предприятий и частных лиц региона указ губернатора носит рекомендательный характер. Контроль за исполнением указа губернатор оставил за собой.