За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 416 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Он также отметил, что это «реальные цифры текущей эпидситуации» пояснив, что после детального разбирательства оказалось, что задержек по тестам в лабораториях сейчас нет.Количество заболевших увеличилось до 20 тысяч 895 человек. За сутки в регионе выздоровели еще 258 пациентов. Число людей, вылечившихся от инфекции с весны, увеличилось до 10 тысяч 295.Всего специалисты провели 201 тысячу 823 теста на коронавирус, из них за сутки – 1 тысяча 704 исследования. От коронавируса в регионе погибло уже 96 человек.Михаил Ведерников отметил, что высокая доля положительных тестов на коронавирус объясняется изменениями в работе ПЦР-лабораторий. «В рамках 35-го постановления Главного санитарного врача сейчас тесты берутся исключительно у тех, у кого есть клинические проявления COVID-19», – отметил глава региона.