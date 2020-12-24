Создать запись ю на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили РИА «Новости».Соответственно поручению, до 31 декабря Минцифры, совместно с Минздравом необходимо создать электронную очередь на едином портале Госуслуг:«Минцифры совместно с Минздравом обеспечить... реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ)».А также, ведомствам поручено создать возможность автоматически определять приотритетность граждан, чтобы на вакцинацию смогли попасть быстрее те, люди, которые больше всего находятся в группе риска по возрасту и месту рпботы.