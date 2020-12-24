Псковская область может стать народной новогодней столицей, сообщили организаторы всероссийской акции «Народная новогодняя столица»Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фотографию или видео с призывом «Встречай Новый год с...», указав название своего города или поселка и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе.На сайте «мастеров гостеприимства» можно посмотреть, сколько постов опубликовали жители каждого населенного пункта. На данный момент к акции уже подключились более 150 населенных пунктов. Главная народная новогодняя столица России будет определена 30 декабря, как и лучший город России.«Практически все мы встретим праздник дома, в своём регионе. И каждый из нас уверен, что именно его дом - новогодняя столица нашей страны. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о нем, чтобы об этом узнала вся Россия», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.В народную новогоднюю столицу в новом году приедут блогеры-эксперты от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут тревел-шоу о городе.