Утвержден проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове, разработанный с пожеланиями горожан, сообщили в пресс-службе муниципалитета.Самое, пожалуй, масштабное в этом проекте то, что улица Кузбасской Дивизии станет четырехполосной с круговым движением. Одно кольцо организуют с поворотом на городскую больницу. Второе – с поворотом на улицу Киселева.Обустроят территорию вдоль проезжей части. Планируется сделать тротуары и велодорожки, оборудовать пешеходные пути к медицинским учреждениям. Требования для передвижения маломобильных групп населения без внимания не оставят.После реконструкции по Кузбасской Дивизии пустят общественный транспорт. Две остановки появятся у перинатального центра, еще две – рядом с домом №1 по улице Народной.Этапы реконструкции в 2021-23 годах:Первая очередь реконструкции: участок улицы Кузбасской от Никольской до Михайловской, улица Западная и Байкова. На ремонт этого участка потратят 65 млн рублей. Около улицы Байкова сохранят все деревья, сделают бульвар, обустроят новые парковки и автобусные остановки.Вторая очередь реконструкции Кузбасской Дивизии – участок от моста Александра Невского до улицы Киселева. По всей протяженности магистрали с обеих сторон сделают тротуары и велодорожки.Здесь будет оборудовано освещение, видеонаблюдение, четыре пешеходных перехода и новая ливневая канализация. Появится вертолетная площадка для доставки тяжелых больных. У перинатального центра появятся пять новых парковок.Итоговый вариант проходит государственную экспертизу, затем его рассмотрят городские депутаты и будет подана заявка на финансирование.