В ПсковГУ на дистанционном обучении находятся две группы студентов, сообщила сегодня в эфире ПАИ-live ректор вуза Наталья Ильина.Ректор рассказала, что в онлайн-режиме проводят лекции, а все остальное: практические занятия, экзаменационная сессия – проводят в традиционном формате.«Вы знаете, что есть ряд направлений, которые практически невозможно перевести в онлайн: это будет ущемлять и студентов и будет, самое главное, уменьшать качество образовательных услуг», – объяснила Ильина и отметила, что коронавирусом сейчас болеет минимальное количество студентов.