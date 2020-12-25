На данный момент износ учебных корпусов ПсковГУ составляет 65-80%. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в эфире ПАИ-live.Университет активно занимается приведением в порядок старых зданий, которые относятся к университету. Однако губернатору поступают жалобы от, якобы, студентов, что студенты недовольны помещениями.«И ребята, и преподавательско-профессорский состав видят, что мы этим активно занимаемся, планы реализуются. Провокационный вброс, что на Льва Толстого хуже [речь идет о жалобе якобы студентов, которые не хотят перезжать в здание на улице Льва Толстого], а на Красноармейской лучше, вообще не соответствует действительности. На Красноармейской хуже, чем на Льва Толстого», - отметила ректор.Все жалобы оказались провокацией, ведь на самом деле между студентами нет недовольства и все относятся с пониманием. А инициатива пошла со стороны.«Между собой корпоративно студенчество проговорило эти вещи. Внутри университета не было никакой конфликтной ситуации, не было нерешенных вопросов. А ситуацией воспользовались люди, которые не имеют отношения к Псковскому государственному университету, и попытались из этого устроить какой-то внешний политический формат», - пояснила Ильина.