Сегодня, 25 декабря, в Псковской области ожидается облачная погода. Из-за мокрого снега прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.МЧС предупреждает о гололедице на дорогах: «25 декабря ночью и в первой половине дня по Псковской области, преимущественно по южным и восточным районам, ожидается сильный, мокрый снег».Ожидается ветер Северо-Восточных, Северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области: от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.