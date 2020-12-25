В Псковской области зафиксированы ещё 425 случаев заболевания коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.Общее количество зараженных COVID-19 – 21 тысяча 320 человек. За сутки 297 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 10 тысяч 592 псковича.На новую коронавирусную инфекцию обследовано 203 тысячи 283 человека, а за сутки – 1 тысячу 460 человек. Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось, уже 97 псковичей погибло в регионе от COVID-19.«Ситуация остается напряженной», – отметил губернатор и призвал псковичей беречь себя и соблюдать все меры противовирусной безопасности.