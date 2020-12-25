Каждая вторая компания Псковской области отказалась от проведения корпоративов из-за пандемии коронавируса, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу.В начале декабря провели опрос среди 12 тысяч 966 работников. По результатам исследования выяснилось, что всего 13% псковичей и их компании будет проводить корпоратив в этом году, еще треть опрошенных еще не была уверена, будет ли корпоратив.В 45% компаний, которые не проводят корпоративов, это никак не связано с пандемией. В этих компаниях просто нет подобной традиции.Больше всего доля тех, кто традиционно не проводит новогодний корпоратив среди рабочего персонала, 72%, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса от корпоративов отказались 55%. У представителей транспорта и логистики отказались от 53%. А вот 55% опрошенных, в том числе из Пскова, не смогли отпраздновать корпоратив из-за пандемии.