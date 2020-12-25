«Почта России» сообщила об изменении графика работы в отделениях Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.В последний день декабря, 31 числа, все почтовые отделения закроются на час раньше. А 1, 2 и 7 января объявили выходными днями. Почтальоны не будут доставлять отправления и периодические издания.«Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. С 3 по 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику» - уточнили в УФПС Псковской области.Узнать график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.