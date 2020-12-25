В Пскове начала вещание новая радиостанция «Вера» на частоте 88,8 FM, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Псковском областном радиотелепередающем центре.Радиус вещания — около 50 км. Вещателем является московский радиоканал «Вера, надежда, любовь».Радио «Вера» «рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах православной веры» - так создатели позиционируют направленность радиоволны.Вещание будет осуществляться круглосуточно. Среди программ будут рассказы о любви, славных страницах истории, о детях и самых обычных жизненных радостях. А также в эфире зазвучит отечественная и зарубежная музыка.«Среди ежедневных программ нашей радиостанции – церковный календарь, толкование евангельских чтений, программы об истории, о воспитании детей и семейных ценностях», - сообщают создатели.