За последние сутки 445 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Всего с начала пандемии в Пскове зафиксировано 7 989 заболевших, а в Великих Луках 4 224. Мы подвели рейтинг районов на основе последних данных статистики:Статистика распространения коронавируса по районам:1. Псковский район – 17892. Островский район – 10363. Невельский район – 8254. Порховский район – 6115. Великолукский район – 5836. Опочецкий район – 5757. Печорский район – 4358. Новосокольнический район – 3549. Плюсский район – 30210. Палкинский район – 25411. Себежский район – 22612. Дновский район - 21013. Гдовский район – 20614. Дедовичский район – 20515. Струго-Красненский район – 20316. Новоржевский район – 18517. Бежаницкий район - 18018. Куньинский район – 16819. Пушкиногорский район - 15620. Локнянский район - 13721. Пыталовский район – 13222. Пустошкинский район – 12623. Красногородский район – 12224. Усвятский район – 87