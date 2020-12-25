На 46-й сессии Гордумы большинство депутатов приняли во втором чтении бюджет Пскова на 2021 год, в том числе и на плановый период 2022-2023 годов. Об этом сообщило Псковское агентство информации.Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт выступила с докладом о параметрах финансов и отметила, что общий объем доходов государственной казны на 2021 год запланирован в размере 6 миллиардов 295 миллионов рублей.По итогам, общий объём расходов на 2021 год должен составить 6 миллиардов 431 миллион рублей, дефицит бюджета, соответственно, 135 млн 696 тысяч рублей.В 2022 году доход планируется в 5 миллиардов 911 миллион рублей, расходы – 5 млрд 999 млн рублей, дефицит составит 87 млн 466 тысяч рублей.В плановом периоде на 2023 год доходы 5 млрд 575 млн рублей, расходы составят 5 млрд 643 млн рублей, а дефицит, соответственно, в 67 млн 980 тысяч рублей.Тамара Винт отметила, что бюджет свормирован так, чтобы обеспечить необходимую жизнедеятельность Пскова, а также рассчитан достаточно сбалансировано для текущего положения дел.