На днях мы задали читательем «Комсомольской правды в Пскове» вопрос о том, что им помогает создавать новогоднее настроение и справляться от промозглой хандры. Появились пять лидеров, рассказываем порядку:1. «Когда нет настроения праздничного, включаем песни новогодние, и сразу тепло на душе» - начала псковичка и предложила всеми любимые песни Frank Sinatra и группы Авария.2. «Для нас праздник наступает, когда новогодние ряды на Ниве выставляют, очень добавляет атмосферы нашей зиме без снега» - написал читатель и поделился очаровательными фотографиями рынка на улице Коммунальной.3. Также нельзя представить подготовку к празднику без украшения ёлки. У каждого дома есть коробка или чемодан, где хранятся ёлочные игрушки. И среди множества обязательно окажется старинная, хрупкая, пахнущая новым годом игрушка. Такие моменты сразу возвращают в детство.4. В последнее время в моду вошли адвент-календари, которые потихоньку появляются в домах, где есть маленькие дети. Это такой маст-хев для родителей, которые накупили огромное количество мелочей для малыша к новому году, но понимают, что подарив все сразу, все просто превратится в гору ненужных вещей. А когда каждое утро ребенок с нетерпением бежит к календарю и находит в нем маленький подарок, выполняя несложное задание, вещь становится для него особенной. Наша подписчица вместе с дочкой любят распечатывать календарь и день за днём, в ожидании праздника, выполнять новогоднее задание.