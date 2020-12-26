В преддверии Нового года и Рождества волонтеры подарили псковским медикам 10 кг мандаринов и порядка 120 килограммов кондитерских изделий.Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», активисты Красногородского районного подарили сотрудникам скорой помощи поселка микроволновую печь и 10 килограммов мандаринов. Кроме того, партийные волонтеры ежедневно поддерживают медиков в период пандемии горячим питанием.Также волонтеры передали медикам Пскова и Великих Лук более 120 килограммов выпечки от Псковского хлебокомбината.Глава Пскова Елена Полонская, принявшая участие в мероприятие, отметила, что очень рада, что в таких сложных условиях произошло единение народа. Она подчеркнула, что многие медработники не смогут провести новогоднюю ночь со своими семьями. Поэтому очень важно создать им праздничное настроение.Слова благодарности медикам за их важный труд и то, что они возвращают здоровье жителям региона передал и коллектив Псковского хлебокомбината «Это главное в наше непростое время», - отметила начальник отдела продаж организации Светлана Васильева.