Сегодня в Пскове и области ожидается налипание мокрого снега на провода, сообщили в региональном управлении МЧС.«Сегодня днем по Псковской области, преимущественно по восточным районам, сохранится налипание мокрого снега на провода», – сообщили в МЧС. Псковичей просят обращать внимание на целостность линий электропередачи и не использовать нагревательные приборы для обогрева помещений.Под действием тяжести наледи провода растягиваются и провисают, что угрожает обрывами и технологическими сбоями в работе электросетевого комплекса.«Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», – попросили в ведомстве.При возникновении ЧП звоните «01», а с мобильного «112» или «101».