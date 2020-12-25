В Псковской области остаются активными 12 очагов коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале региона.Среди очагов: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, санаторий «Хилово», Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы, Первомайский психоневрологический интернат.Еще два очага в Порховском районе: администрация Порховского района и маслосырзавод «Порховский».В Новоржевском районе действуют четыре очага: Новоржевская средняя школа, Новоржевский филиал «Псковавтодор», Новоржевский детский сад «Светлячок» и «Центр социального обслуживания Новоржевского района».