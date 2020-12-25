Полоса для разворота появится на площади Ленина в центре Пскова в наступающем году. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире ПАИ-live.Автомобилисты, выезжающие с Золотой Набережной, имеют возможность повернуть только направо. Но чтобы это сделать, необходимо продолжать движение до Октябрьской площади. Этот вопрос был рассмотрен и по итогу принято решение изменить схему движения.Комиссия по безопасности дорожного движения администрации Пскова согласовала изменение разметки. Возможность разворота появится напротив кинотеатра «Октябрь».«Там позволяет расстояние и работа светофора. Когда будет загораться светофор для пешеходов, которые переходят площадь Ленина от ПсковГУ к кинотеатру «Октябрь» и в обратном направлении, автомобилисты смогут производить разворот», - пояснил Александр Братчиков.