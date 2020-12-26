От 10 минут до нескольких часов псковичам приходится ожидать очереди на КТ-диагностику. Причину такого длительного ожидания рассказал официальный Telegram-канал Псковской области.«Проверка оборудования» - такой ответ слышат псковичи на волнение о долгом ожидании. Тут и появляется встревоженность горожан о том, не сломался ли аппарат. Но, нет, это вынужденная мера.«В Псковской областной инфекционной больнице каждый день аппарат компьютерной томографии проводит более 100 обследований – он работает круглосуточно» - пишет Telegram-канал.КТ на сегодняшний день является очень сложным и точным оборудованием, которое, по регламенту, нуждается в ежедневной калибровке один раз в сутки.Но порой медицинскому персоналу приходится прибегать к повторной процедуре колибровки за сутки, так как в один час может проводиться более шести исследований. Ретгеновская трубка нуждается в технологическом перерыве для естественного остывания.«Также один раз в 3-4 недели проводится полная проверка всех систем аппарата КТ – для этого приезжает специалист, который проверяет и настраивает аппарат. Это может занимать до 4 часов» - объясняют в администрации просьбу об ожидании пациента. Однако, приезд специалиста не является обязательным показателем поломки оборудования. Только лишь его планового прохождения проверки.