Где на улицах Пскова установлены бесплатные туалетные кабинки рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков в эфире проекта ПАИ-live.Около здания бывшего кинотеатра «Октябрь» функционирует туалетная кабинка, ещё одна есть возле Дома профсоюзов на улице Советской. Третью можно найти Финском парке, еще несколько на набережной рнки Великой и в парке Строителей на улице Леона Поземского.«Я считаю, что это необходимо. Любой человек, гуляющий по паркам, должен иметь возможность посетить туалет, купить воду, кофе для себя или ребёнка, это не портит сам парк, а наоборот дополняет», – прокомментировал он.