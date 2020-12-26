На этих выходных в ТК «Империал» состоится «Беспроигрышная лотерея добра», сообщил «Комсомольской правде» организатор благотворительного мероприятия.«Лотерея добра» будет проходить 26 и 27 декабря с 12 до 19 часов в ТК «Империал» у входа в Пчёлку. Псковичи смогут сделать любое пожертвование от 100 рублей и взамен получат лотерейный билет. В зависимости от номера билета на нем может быть сувенир, поделка, сделанная руками детей, игрушки, новогодние украшения и сладости.Помимо лотереи будет проходить сбор сладостей для подарков детям из малообеспеченных семей и детям - инвалидам. Подробнее в группе мероприятия.