Псковичей приглашают получить бесплатный билет на Рождественский онлайн-концерт хора Сретенского монастыря, сообщили в группе подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте».«Приглашаем Вас на Рождественский онлайн концерт Хора Сретенского монастыря! В концерте прозвучат шедевры духовной музыки и рождественские колядки», – отмечают в группе.Ссылка на онлайн трансляцию после регистрации придет на электронную почту.Трансляция онлайн-концерта начнется 7 января в 19:00 по московскому времени на официальном YouTube канале Хора Сретенского монастыря.