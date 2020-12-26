МЧС предупредило псковичей о неблагоприятном явлении, связанном с выпадением осадков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.«Сегодня днем по Псковской области, преимущественно по северным районам, сохранится сильный снег» - оповещают сотрудники регионального МЧС.В связи с сильным снегом, специалисты предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. При их возникновении, необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону \\"01\\". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер \\"112\\" или \\"101\\".