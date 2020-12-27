За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 396 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Общее количество зараженных COVID-19 достигло 22 тысячи 114 человек.За сутки 244 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 11 тысяч 61 псковичей.На новую коронавирусную инфекцию обследовано 206 тысяч 885 человек,а за сутки – 1 тысячу 827 человек.Количество умерших от коронавируса за сутки не изменилось, 98 псковичей погибло в регионе от COVID-19.Новых очагов коронавируса не зафиксировано, в активных новых случаев нет.