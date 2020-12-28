За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 394 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 22 тысячи 508 человек.За сутки 99 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 11 тысяч 160 псковичей.На новую коронавирусную инфекцию обследовано 207 тысяч 741 человек, за сутки – 856 человек. Количество умерших от коронавируса – 98 человек.«Показатель высокий, а между тем на этой неделе уже начинаются новогодние праздники, – отметил губернатор. – Во всех торговых центрах и общественных местах будет большое количество людей. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, не посещать магазины в час пик, использовать средства индивидуальной защиты», – подчеркнул глава региона.