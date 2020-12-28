Половина жителей Псковской области не получит предновогоднюю премию к Новому году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в службе исследований hh.ru на основе опроса, проведенного в начале декабря среди работников.Всего 9% опрошенных псковичей сообщили, что перед Новым годом получат годовую премию в полном размере. Еще 6% ожидают от работодателя частичную премию. Также 6% обычно получают премию перед Новым годом, но в 2020 ее не получат. Однако, опрошенные только предполагали, не зная, как будет на самом деле.Отмечается, что в 2020 году рост зарплат значительно замедлился как в российских, так и в иностранных компаниях.