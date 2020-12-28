Сегодня, 28 декабря, состоялось открытие долгожданное открытие вижения через перекресток Яна Фабрициуса и Гражданской открыли в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.Накануне у перекрестка были отрегулировали светофоры, а сегодня запущено полноценное движение. Глава администрации уточнил, что срок сдачи работ был запланирован на конец ноября - начало декабря.Подрядчик заключил, что реконструкция дорожного полотна затруднилась и производилась долго из-за необходимости замы большого количества коммуникаций.