Жители Псковской области более 1000 раз отправились за новогодней елью в лес в этом году. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на Псковское лесничество.До сегодняшнего дня в лесничестве псковичи заключили 1 127 договоров купли-продажи елей на праздник. Как отметили сотрудники лесничества, чаще всего псковичи предпочитают брать ели.С 15 по 31 декабря псковичи получили возможность самостоятельно срубить елку к праздникамп о договору с лесничеством.Цена на ель до 1 метра будет стоить порядка 6 рублей за штуку, чуть больше 11 рублей обойдется ель в 1,1-2 метра. До трёх метров ель будет стоить не более 21 рубля, деревья до 4 метров порядка 40 рублей, выше 4,1 метра - более 62 рублей за дерево.