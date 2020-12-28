Рождественский марафон добрых дел «Время дарить сказку» подарил псковичам мини-концерт рок-группы из Череповца «7 отличий».Вокалистка коллектива Наталья Запорожченко рассказала Псковскому агентству информации, что музыканты были в Пскове проездом. Как только узнали, что проходит такая акция, решили к ней присоединиться. «Мы решили, что дело нужное, хорошее, и, как приехали в Псков, сразу же доехали до «Империала», - отметила она.Певица отметила, что главной целью было создать новогоднее настроение. «Думаю, у нас получилось: посетители торгового центра останавливались, фотографировали, записывали видео. И, конечно же, это помогло привлечь больше внимания к благотворительной акции», – подчеркнула она.Рок-группа «7 отличий» регулярно приезжает с выступлениями в Псковскую область. «Для нас Псков стал уже родным. Очень любим сюда приезжать. Здесь добрые, открытые люди, атмосфера города необыкновенная. А сейчас нас еще отвезли в Печоры - любуемся красотой исторических мест. В планах еще съездить в Изборск», – отметила вокалистка.Как сообщил организатор акции, в этом раз при помощи беспроигрышной лотереи удалось собрать 7 тысяч 800 рублей.