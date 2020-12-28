Псковская библиотека имени Каверна запустила конкурс, в котором нужно продемонстрировать на видео новогоднюю пьесу, стих, святочный рассказ или спеть песню. Об этом они рассказали на своей странице в соцсетях.«Снимайте скорее свои выступления на видео и присылайте нам - ведь у нас сегодня стартует конкурс видеороликов», – обратились работники библиотеки к псковичам.Работы принимаются по электронной почте kaverinka.osk@mail.ru и в сообщениях группы в соцсети «ВКонтакте» до 8 января.В Старый новый год, 14 января, объявят победителей и наградят призами. Отбирать лучших нам поможет специальный член жюри - Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, дважды номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Кроме того, будет объявлено голосование в группе на приз зрительских симпатий.Подробную информацию можно посмотреть в положении о конкурсе.