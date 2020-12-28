На дорогах Пскова и области совсем скоро будут курсировать 249 новых автобусов, поставку которых в регион организовали благодаря министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову.Как сообщает Псковское агентство информации, губернатора Михаила Ведерникова посетил «Псковпассажиравтотранс» в рамках рабочего выезда. Глава региона поручил до конца года поставить автобусы на учет в ГИБДД.«Мы постараемся тот темп, который взяли, ремонт производственных помещений, пополнение автобусного парка продолжать», – отметил Михаил Ведерников.