С 5 января Пенсионный фонд РФ будет начислять пенсии и соцвыплаты жителям Псковской области согласно графику доставки и режима работы отделений «Почты России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ПФР.«Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и других выплат, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца (для жителей г. Пскова и Псковского района), будет произведено 30 декабря 2020 года» - обращают внимание ПФР.Кроме этого, напоминаем, что отделения «Почты России» изменят график работы в новогодние праздники. А с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.