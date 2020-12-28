Зимняя сказка на улицах Псковской области на время растает. Тепло придет в регион 29 декабря. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова «Псковской правде».Во вторник, 29 декабря, в регионе ожидается мокрый снег и дождь. А в новогодние каникулы температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до +3 градусов.С 3 на 4 января в регион вернется зима. Тала Нещадимова отметила, что неблагоприятные явления в виде ледяного дождя и усиления ветра начнутся с южных районов региона.