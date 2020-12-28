Коронавирусная служба «122», работающая в Псковской области обработала уже более 8 тысяч звонков. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на организацию.Ковид-служба начала свою работу в Псковской области в декабре. Ежедневно 10 сотрудников обрабатывают порядка 300 обращений граждан, связанных с коронавирусом.«Самым популярным вопросом среди жителей региона, которые звонят в call-центр, является вызов врача. На втором месте — запись к специалисту, на третьем — просьба о помощи волонтёра» - рассказывают в организации.Также поступают жалобы на долгое ожидание врача и ожидания результатов тестов. Кроме того, зачастую граждане интересуются оформлением больничных листов.В службе «122» отметили, что работа в новогодние праздники будет организована в штатном режиме, так как вопросы, связанные с коронавирусом пошли на спад.