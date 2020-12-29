В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали о расписании автобусов в период с 31 декабря до 10 января.Автобусы 31 декабря будут работать по обычному расписанию с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.В первый день 2021 года транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, но с более поздним началом работы и увеличенными интервалами движения автобусов.Движение общественного транспорта по г. Пскову с 2 по 10 января будет осуществляться по расписанию воскресного дня с увеличенным интервалом движения