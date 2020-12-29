Псковская область больше не входит в число регионов, лидирующих по распространению коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.«Кривая статистики выровнялась, и Псковская область покинула группу регионов с наибольшим коэффициентом распространения заболевания, – сообщил губернатор. – Тем не менее, цифры высокие. Соблюдайте все требования безопасности, чтобы не отмечать праздники в больнице», – подчеркнул он.За сутки в регионе зарегистрировали 395 новых случаев заболевания коронавирусом, всего – 22 тысячи 903.