Новый федеральный закон разрешится огромную правовую проблему жителей Себежского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении в своем Instagram-аккаунте.Федеральный закон, который одобрил Совет Федерации и ожидает подписи президента наконец позволит жителям Себежа распоряжаться землёй на территории национальных парков.«Теперь и у нас появляется возможность строить на этих территориях новые социальные и инфраструктурные объекты. Национальные парки разморожены для нормальной жизни и работы. Это замечательная новость, которую ждали не один год», - отметил Михаил Ведерников.Губернатор поздравил жителей Себежского района и отметил, что добиться принятия закона получилось благодаря прямому содействию председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.