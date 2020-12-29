В 2020 году в деревнях Псковской области зафиксировали невероятный рост интернет-трафика. На малые населенные пункты в Псковской области в 2020 году пришлось порядка 60% от всех скачанных данных. Такие данные значатся в исследовании компании МТС.Жители некоторых псковских сел и деревень скачали в 1,5 -2 раза больше данных, чем жители районных центрах. Исследователи предположили, что всему виной весенняя «удаленка». Многие в этом году работали и учились дистанционно из дома. Кроме того, часть жителей региона после новогодних каникул переехать на дачи, использовав отпуск.Больше всего в этом году активных интернет-пользователей в Печорском, Себежском, Островском, Невельском и Усвятском районах. Один пользователь в этих населенных пунктах скачивает в 2 раза больше трафика, чем житель Пскова. Это связано с тем, что часто мобильный интернет остается тут единственной возможностью выхода в сеть.Больше всего скачивали информацию жители поселка Усвяты и поселка Сосновый Бор. В этих населенных пунктах много пользуются мессенджерами, видеосервисами, платформами для видеоконференций. Кроме того они довольно активно используют банковские и государственные онлайн-сервисы.