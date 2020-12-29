В связи с окончанием ремонта дорожного полотна и коммуникаций на улице Яна Фабрициуса с 30 декабря изменятся схемы движения автобусов по следующим маршрутам:№2 «Вокзал – Балтийская»,№6 «Рокоссовского – Череха»,№5 «Вокзал – Архив»,№8 «Вокзал – Корытово»,№11 «Вокзал – Архив»,№16 «Снятная гора-Вокзал»,№19 «пл. Ленина - Цементный склад»,№107, №107Э «Псков – Палкино»,№207Э «Псков - Печоры ч/з Старый Изборск»Автобусы будут следовать по ул. Яна Фабрициуса через остановки \\"Торговый центр\\", \\"улица Гагарина\\".