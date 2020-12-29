В Пскове выявили три точки, в которых незаконно торговали ёлками. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на контрольное управление администрации Пскова.Одна из незаконных точек находилась в центре города, еще две — на Завеличье. На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. Торговые точки больше не функционируют.Торговля новогодними деревьями началась в Пскове еще 15 декабря на точках, которые определили в ходе специального конкурса. Кроме того, ель можно купить на частных территориях, земельных участках торговых центров, на рынках и торговых площадках. Как отметили в управлении, они тщательно отслеживают ситуацию с торговлей.