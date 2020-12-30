Главный врач Псковской областной клинической больницы заболел коронавирусом, сообщил официальный telegram-канал Псковской области.На данный момент медик находится на самоизоляции и лечится амбулаторно. В больнице идет выявление круга контактных лиц, проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.В состав «Псковской областной клинической больницы» входит стационар, консультативная поликлиника, диагностический центр, отделение экстренной и плановой консультативной помощи (санитарная авиация), региональный сосудистый центр.