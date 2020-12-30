Сегодня, 30 декабря, определят победителей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2020».В этом году победителец выберут в 11-ти номинациях путём сложения голосов, набранных во время второго тура голосования на сайте Псковского агентства информации, и голосов членов жюри, в состав которого вошли 14 человек. Возглавил его губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Голос каждого из экспертов равен 3% от общей суммы голосов, полученных во втором туре на сайте ПАИ. Для номинации «Открытие» показатель составляет 38,1, «Наша марка» - 42,24, «Сервис» - 62,67, «Лидер» - 36,51, «Рекорд» - 69,15. В номинации «Поступок» голос одного эксперта добавит участнику 73,05 балла, «Защита» - 53,76, «Талант» - 87,27, «Призвание» - 115,62, «Инициатива» - 53,25, «Событие» - 46,26.В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.Награждение победителей состоится в 2021 году, сразу после новогодних выходных. Список обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.