О погоде в первые дни 2021 года рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщили РИА Новости.«Циклоническая деятельность будет совершенно однородна на западе Европейской России. Запад Центрального Черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская области, Карелия - везде температура в новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки и существенно ситуация не изменится в последующие три дня», - отметил Роман Вильфанд.Во многих регионах Северо-Запада России до понедельника сохранится нулевая температура.А со 2 по 4 число будет отмечаться понижение.Так, к примеру, в Псковской области ожидается теплая и сырая погода в ночь на новый год. А в Крыму и на Черноморском побережье дневные температуры достигнут +15 градусов.