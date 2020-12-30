Детский сада на улице Алёхина в Пскове должен начать полноценно работать весной, сообщил губернатор региона на своей странице в соцсети Instagram.Михаил Ведерников отметил, что детский сад достаточно быстро попал в группу проблемных объектов из-за обоюдного отсутствия взаимопонимания подрядчика и заказчика. «Осенью отставание от сроков достигло полутора месяцев – и ликвидировать такую задержку было сложно», – отметил губернатор.На данный момент темп выполнения работ достаточно высокий: завершаются отделочные работы, обустраивают прилегающую территорию. Уже установлены прогулочные террасы и игровые комплексы, необходимая мебель закуплена. «Темпы хорошие – но почему нельзя было так работать с самого начала?», – прокомментировал ситуацию глава региона.Он отметил, что не снимает объект с контроля. «Объект крупный – его стоимость более 200 млн рублей , и ответственность у всех сторон такая же высокая. Сделаем все , чтобы весной садик начал полноценную работу», – заключил губернатор.