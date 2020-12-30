Юных псковичей приглашают стать участниками Рождественского онлайн-лагеря, сообщили в официальном сообществе ПсковГУ в соцсети «ВКонтакте».«Вожатые Псковского государственного университета совместно со Школой подготовки вожатых \\"Наставник\\" и бойцами педагогических отрядов \\"Снежный кот\\" и \\"Наставник\\" подготовили новогодний сюрприз и дарят детям незабываемые воспоминания и впечатления!», – сообщили в группе.Лагерь будет проходить в онлайн-формате с 4 по 7 января. Зарегистрироваться может любой желающий школьник в возрасте от 10 до 15 лет.Участников ждут интересные онлайн-встречи, весёлые квесты, новогодние мастер-классы, танцевальные тик-токи и атмосфера праздника! Зарегистрироваться можно по ссылке.