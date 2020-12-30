Весь 2020 год фотокорреспондент «Псковской правды» Андрей Степанов фиксировал главные события в жизни региона, выполняя редакционные задания, а также подмечал «мелочи жизни».Его кадры появлялись просто проходя и проезжая с камерой по улицам Пскова и дорогам области. Из этих снимков мы собрали итоговый фоторепортаж.«Он не претендует на объективность и целостность взгляда, но, тем не менее, позволяет получить представление, каким был этот специфический год и что за события его наполняли» - пишет Псковская правда.