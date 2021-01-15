Сегодня, 15 января, на территории Псковской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.Температура воздуха ночью преодолеет рубеж в -25 градусов, днем потеплеет: от -20 до -15. Облачная погода с прояснениями вновь будет сопровождаться небольшим снегом.МЧС предупреждает псковичей о гололедице на дорогах. Вететер ожидается северного направления со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.