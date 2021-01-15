За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 184 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 26 тысяч 941 человек.За сутки 190 человек вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 14 тысяч 498 псковичей.На новую коронавирусную инфекцию обследовано 230 тысяч 499 человек, а за сутки – 1 тысяча 634 человека. Количество умерших от коронавируса за сутки не изменилось, всего в регионе 108 псковичей погибло от COVID-19.Новых очагов коронавируса не зафиксировано, в активных +3 заболевших.