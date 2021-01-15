В Псковской области ещё 2 человека умерли от коронавируса, сообщает официальный telegram-канал Псковской области. Количество жертв COVID-19 достигло 110 человек.За минувшие сутки специалисты провели 1 тысячу 634 исследования. Среди результатов тестов, которые сегодня получили медики, 184 теста оказались положительными.В России за последние сутки зарегистрировано 24 тысячи 715 случаев заражения. За сутки зафиксировано 555 летальных исходов, за весь период пандемии в России от коронавируса погибло 64 тысячи 495 человек.